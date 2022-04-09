Донецк, 9 апреля, 2022, 18:02 — ИА Регнум. Населенный пункт Пантелеймоновка в Донецкой Народной Республике (ДНР) обстреляли представители вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 9 апреля сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Александр Горбаруков ИА REGNUM Солдаты ВСУ

«Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению… населенный пункт Пантелеймоновка , — говорится в сообщении. — Выпущено шесть снарядов калибром 122 мм».

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 9 апреля представительство ДНР в СЦКК сообщило, что населенный пункт Ясиноватая в ДНР обстреляли представители ВСУ.