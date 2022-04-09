Флоренция, Италия, , 17:56 — REGNUM 31-летний российский центрфорвард Александр Кокорин попал в заявку «Фиорентины» на матч 32-го тура Серии А 2021/22 с «Наполи», который состоится завтра, 10 апреля, и пройдет в Неаполе на стадионе «Диего Армандо Марадона».

Александр Кокорин Fc-zenit.ru

На данный момент «Фиорентина», одержав пятнадцать побед и набрав 50 очков, занимает восьмое место в турнирной таблице итальянской Серии А. «Наполи» с 66-ю очками располагается на второй позиции.

В текущем сезоне Александр Кокорин принял участие в шести матчах за «фиалок» во всех турнирах, в которых не смог отметиться результативными действиями. Суммарно на поле российский нападающий провел 121 минуту.