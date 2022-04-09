9 апреля 2022 | Время чтения 3 мин

Светлана Рыбина, , 18:16 — REGNUM Заявление сербского президента Александра Вучича о том, что его страна голосовала за приостановку членства России в Совете по правам человека ООН из-за угрозы санкций в отношении неё самой, спровоцировало дискуссию среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение по этому поводу 9 апреля в социальной сети «ВКонтакте».

Президент Сербии Александр Вучич Иван Шилов © ИА REGNUM

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"Вот они какие, получается, братушки наши? Ну, надо нам сделать вывод и в следующий раз, когда Вучич обратится за помощью к России, напомнить ему об этом голосовании», — пишет Михаил Н.

Многие пользователи выразили своё негодование по поводу решения сербской стороны.

«Очередные предатели. Можно ведь было тупо воздержаться, но нет! Им надо было встать в один ряд с этими русофобами. Мерзко это всё выглядит. Очень мерзко», — указывает Александр А.

Некоторые комментаторы отмечают, что Сербия могла бы не участвовать в данном голосовании, чтобы не наносить России ущерб.

«А боялся бы Вучич повышения цены на газ для Сербии, то могли бы и воздержаться при голосовании», — считает Александр А.

Часть людей полагает, что Сербия сделала стратегически верное решение, потому что ей придётся и дальше жить бок о бок с государствами-членами НАТО.

«Да что же вы на Сербию нападаете? Их голос всё равно ничего бы не изменил. Не выдержит Сербия такого давления санкций, как их выдерживает большая и мощная Российская Федерация! Давайте оставаться людьми, без вот этих вот детских обидок», — призывает Надя Л.

«Видать, вариантов было ноль. Или вы собрались Сербию кормить и гуманитарку им везти? Скорее всего, Европа перекрыла им весь бизнес, доставку продовольствия. А мы даже банально не сможем к ним доехать или долететь, так как небо Европы для России закрыто, как и порты. Так что всё правильно они сделали, о себе в первую очередь думали», — поделился своим мнением Volshebnik G.

Ряд пользователей указывает на то, что Сербия слишком мала и у неё слишком мало союзников в том месте, где она расположена.

«Эта страна-малышка тоже выживает как может. В самой пасти натовского зверя находится. Понять их можно, это вопрос выживаемости», — отмечает Наталия С.

НАТО Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Толку-то от этого СПЧ? В Сербии, Ливии, Ираке, Афганистане и других странах были убиты миллионы людей благодаря США и НАТО. И этот СПЧ молчал, засунув язык в одно место. Так же СПЧ молчал, когда украинские националисты бомбили Донбасс. А тут вдруг, видите ли, решил голос подать. Я лично на сербов зла не держу за их решение, я их понимаю», — написал Андрей И.

Нашлись и те, кто отмечают, что множество стран готово встать на сторону России, но Америка всё ещё держит их за горло.

«Понятно одно — пока не раздолбим нацизм на Украине и не возьмёмся за Штаты, ждать ничего хорошего не придётся. Нужно понять и ещё одно — мы, как всегда, одни. Будет тяжело, но мы должны победить. Иначе нас просто не будет. Разорвут на куски», — убеждён Александр С.

Напомним, 8 апреля сербский президент Александр Вучич заявил в эфире «Радио и телевидения Сербии» о том, что его страна голосовала за приостановку членства России в Совете по правам человека ООН из-за угрозы санкций в отношении неё самой.