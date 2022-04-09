Посол России в США призвал перестать снабжать Украину оружием
Вашингтон, 9 апреля, 2022, 17:51 — ИА Регнум. Западные страны подливают масло в огонь, накачивая Украину оружием. Такое мнение высказал посол РФ в США Анатолий Антонов на онлайн-конференции «Института Шиллера».
Mil.ru
Анатолий Антонов
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По его мнению, необходимо, чтобы Украину призвали соблюдать международное гуманитарное право.
«Чрезвычайно важно, чтобы западные страны прекратили подливать масло в огонь, накачивая киевский режим оружием», — отметил посол.
Как сообщало ИА REGNUM, он также заявил, что западные политики игнорируют истоки кризиса на Украине.