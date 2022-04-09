Москва, , 17:51 — REGNUM В отдел «экономических сношений» Североатлантического альянса превратился Европейский союз (ЕС). Об этом в Telegram-канале сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя заявление главы европейской дипломатии Жозепа Борреля о военном решении конфликта на Украине.

Мария Захарова Дарья Антонова © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: ««Zа Россию!»: военная спецоперация на Украине – трансляция»

«Вот вам и «экономическая организация», — написала дипломат. — Это уже не ЕС. Это просто отдел экономических сношений НАТО».

Напомним, ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в ходе официального визита в Киев сообщил, что ситуация на Украине должна быть решена на поле боя, а не дипломатическим путем.