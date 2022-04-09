Лондон, , 17:47 — REGNUM Как сообщает издание Calciomercato, руководство лондонского «Арсенала» планирует расстаться с 26-летним нападающим сборной Кот-д'Ивуара Николя Пепе. Речь идет о продаже футболиста в ближайшее летнее трансферное окно.

Николай Пепе Losc.fr

По информации источника, «Арсенал» готов продать Николя Пепе, если поступит предложение в размере 30 миллионов евро.

Николя Пепе выступает за «Арсенал» с 1 августа 2019 года после перехода из французского «Лилля» за 80 миллионов евро. Текущее соглашение Пепе с «канонирами» рассчитано до 30 июня 2024 года.

В текущем сезоне Николя Пепе принял участие в восемнадцати матчах за «Арсенал» во всех турнирах, в которых отметился тремя забитыми мячами и пятью результативными передачами.