Киев, 9 апреля, 2022, 17:42 — ИА Регнум. Ситуация на Украине должна быть решена на поле боя, а не дипломатическим путем, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в ходе официального визита в Киев. Об этом он заявил на своей странице в Twitter

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По его словам, противостояние Украины и России должно «быть выиграно на поле боя». Также Боррель наполнил о дополнительных 500 млн евро, выделенных ЕС на поставки оружия киевскому режиму. Кроме того, он пообещал в скором времени ввести новые санкции против России.

Отмечается, что впервые за историю Евросоюза столь высокостатусное должностное лицо пожелало военной победы вместо дипломатического урегулирования конфликтной ситуации. Таких заявлений лидеры ЕС не делали во время других конфликтов, включая войны в Югославии и Афганистане.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что Вашингтон надеется на проигрыш Вооруженных сил России на Украине. При этом он отказался комментировать вопрос о возможной поддержке Вашингтоном вторжения нацистских карателей в ЛНР, ДНР и Крым.