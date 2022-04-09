Вашингтон, 9 апреля, 2022, 17:34 — ИА Регнум. Договор между Россией и США о сокращении наступательных ядерных вооружений СНВ-3 является золотым стандартом стратегической стабильности, заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов в ходе выступления на конференции Международного шиллеровского института.

Mil.ru Анатолий Антонов

«На самом деле единственное соглашение, которое сегодня остается, — это договор СНВ-3, который отвечает национальным интересам России и Соединенных Штатов. Это золотой стандарт стратегической стабильности, который должен быть сохранен», — заявил он.

Отмечается, что власти США также заинтересованы в сохранении этих договоренностей между Вашингтоном и Москвой. Тем не менее Антонов обвинил западные страны в попытках разрушить систему коллективной безопасности, выстроенную после окончания Второй мировой войны.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что отношения между Россией и Западом стали хуже, нежели во времена холодной войны. Он добавил, что не понимает, как будет функционировать СНВ-3, если российский лидер, подписывавший его продление, оказался в санкционном списке Запада.