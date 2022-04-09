Саутгемптон, Великобритания, 9 апреля, 2022, 17:27 — ИА Регнум. Сегодня, 9 апреля, в Саутгемптоне на стадионе «Сент-Мэрис» футбольный клуб «Саутгемптон» в матче 32-го тура Английской Премьер-лиги 2021/22 уступил лондонскому «Челси». Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по московскому времени.

Pixabay.com «Челси»

Матч обслужит бригада арбитров во главе с Кевином Френдом. Ассистенты главного судьи — Эдриан Холмс и Саймон Бек.

Стартовые составы команд:

«Саутгемптон»: Фрэйзер Форстер, Кайл Уокер-Питерс, Тино Ливраменто, Мохаммед Салису, Ян Беднарек, Ориоль Ромеу, Джеймс Уорд-Прауз, Стюарт Армстронг, Мохамед Эльюнусси, Адам Армстронг, Чи Адамс.

«Челси»: Эдуар Менди, Антонио Рюдигер, Андреас Кристенсен, Тиаго Силва, Маркос Алонсо, Н’Голо Канте, Матео Ковачич, Рубен Лофтус-Чик, Мейсон Маунт, Кай Хаверц, Тимо Вернер.