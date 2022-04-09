Мюнхен, Германия, 9 апреля, 2022, 17:18 — ИА Регнум. Сегодня, 9 апреля, в Мюнхене на стадионе «Альянц Арена» футбольный клуб «Бавария» в матче 29-го тура немецкой Бундеслиги сезона 2021/22 примет «Аугсбург». Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени.

ФК Бавария Мюнхен

Стартовые составы команд:

«Бавария»: Мануэль Нойер, Дайо Упамекано, Омар Ричардс, Бенжамен Павар, Танги Ньянзу Куасси, Йозуа Киммих, Леон Горецка, Лерой Сане, Томас Мюллер, Серж Гнабри, Роберт Левандовски.

«Аугсбург»: Рафал Гикевич, Роберт Гумны, Рис Оксфорд, Джеффри Гауэлеу, Арне Майер, Даниэль Калиджури, Яго Амарал Бордучи, Никлас Дорш, Рубен Варгас, Андре Хан, Флориан Нидерлехнер.

В последний раз «Бавария» и «Аугсбург» играли между собой 19 ноября 2021 года в матче двенадцатого тура чемпионата Германии. Тот матч завершился поражением мюнхенской команды со счетом 1:2. Забитыми мяча в составе «Аугсбурга» отметились Мадс Педерсен и Андре Хан.