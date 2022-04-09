Оренбург, 9 апреля, 2022, 17:15 — ИА Регнум. В Оренбурге 59-летний гражданин поджигал автомобили, которые, как он считал, его обрызгали. Об этом сообщает пресс-служба областного УМВД.

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Инцидент произошёл ночью в одном из дворов. Поджигателя задержал 46-летний владелец машины «Рено», который стал очевидцем преступления. Он удерживал его до приезда полицейских.

Сотрудники полиции установили, что ранее судимый оренбуржец поджёг два автомобиля. Теперь ему грозит пять лет колонии за умышленное уничтожение или повреждение имущества.