Красногорск, 9 апреля, 2022, 17:14 — ИА Регнум. Сообщения о получении российской телеведущей Ксенией Собчак израильского гражданства не соответствуют действительности. Соответствующий видеоролик она выложила в Telegram-аккаунте.

Иван Шилов ИА REGNUM Ксения Собчак

«Telegram-каналы пишут про израильское гражданство… — сообщила она. — Место жительства не меняла».

По ее словам, она находится в Подмосковье.

Напомним, ранее газета Haaretz сообщила, что телеведущая Ксения Собчак якобы получила израильское гражданство.