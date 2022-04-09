Собчак отреагировала на слухи о получении гражданства Израиля
Красногорск, 9 апреля, 2022, 17:14 — ИА Регнум. Сообщения о получении российской телеведущей Ксенией Собчак израильского гражданства не соответствуют действительности. Соответствующий видеоролик она выложила в Telegram-аккаунте.
Иван Шилов ИА REGNUM
Ксения Собчак
«Telegram-каналы пишут про израильское гражданство… — сообщила она. — Место жительства не меняла».
По ее словам, она находится в Подмосковье.
Напомним, ранее газета Haaretz сообщила, что телеведущая Ксения Собчак якобы получила израильское гражданство.