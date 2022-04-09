Ереван, , 17:13 — REGNUM У здания посольства США в Ереване прошла акция, на которой было высказано требование проверить расположенные в Армении биолаборатории. Причиной сомнений участников флэшмоба стало финансирование деятельности этих объектов со стороны США, сообщил Sputnik Армения.

Биологическая лаборатория

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Активисты выразили подозрения в том, что в двенадцати лабораториях Армении могут разрабатывать биологическое оружие и работать с опасными патогенами. Три таких объекта находятся в Ереване.

«Мы требуем, чтобы в действующих на территории Армении биолабораториях, которые финансируются со стороны США, был проведен международный мониторинг… Мы подозреваем, что в этих лабораториях разрабатывается биооружие», — сказал координатор молодежного объединения партии «Альянс» Дэнис Погосян.

Участники акции также заявили, что Армения не являются полигоном для опытов и отправили в посольство США требование прекратить исследования. Флэшмоб проходил под лозунгами «Армения не площадка для опытов», «Нет вирусам», «Нет биооружию».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее востоковед, советник ООО «Служба экономической безопасности» высказывал мнение, что биолаборатории США действуют не только на Украине, но и в некоторых странах СНГ, ЕАЭС и ОДКБ.