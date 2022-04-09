Казань, 9 апреля, 2022, 17:12 — ИА Регнум. Сегодня, 9 апреля, в Казани на стадионе «Казань Арена» футбольный клуб «Рубин» в матче 24-го тура Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22 примет «Краснодар». Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени.

Fckrasnodar.ru ФК «Краснодар»

Стартовые составы команд:

«Рубин» (расстановка 4−5-1): Юрий Дюпин — Илья Самошников, Егор Тесленко, Монтассар Талби, Георгий Зотов — Леон Мусаев, Александр Зуев, Солтмурад Бакаев, Александр Ломовицкий, Константин Кучаев — Виталий Лисакович.

«Краснодар» (расстановка 4−5-1): Станислав Агкацев — Олег Исаенко, Сергей Петров, Сергей Бородин, Александр Мартынович — Олакунле Олусегун, Алекс Мацукатов, Юрий Газинский, Ираклий Манелов, Вячеслав Якимов — Джонатан Окоронкво.

Бригада арбитров: Владимир Москалев | Дмитрий Чельцов | Андрей Болотенков | Евгений Буланов | Евгений Турбин.