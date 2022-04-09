Калтан, Кемеровская область, , 17:14 — REGNUM В Кемеровской области из-за подтопления территории Калтанского городского округа организована проверка исполнения законодательства о защите населения и территорий от ЧС. Об этом ИА REGNUM сообщили в прокуратуре региона.

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«Установлено, что в связи с затором льда на реке Кондома начался подъём уровня воды, в результате этого подтопленными оказались дачные и садовые участки, а также часть частного сектора в поселке Малиновка и селе Сарбала Калтанского городского округа», — уточнили в ведомстве.

В настоящее время устраняются последствия подтопления населённых пунктов.

В прокуратуре отметили, что в ходе проверки будет дана оценка своевременности действий уполномоченных служб и должностных лиц, а также принятия мер по предотвращению ЧС и недопущению угрозы жизни и здоровью граждан.