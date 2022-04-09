Берлин, , 17:06 — REGNUM В Германии зафиксированы неоднократные случаи нападения на российские магазины и прочее имущество, заявила глава немецкого МВД Нэнси Фезер газете Welt am Sonntag.

Германия Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Были нападения на российские объекты или магазины», — подтвердила она.

При этом Фезер заявила, что власти Германии пытаются объяснить жителям, что спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины проводят российские власти, а не проживающие в ФРГ люди с российскими корнями. Она добавила, что в настоящее время правоохранительные органы заняты обеспечением безопасности граждан Украины, приехавших на территорию Германии.

Фезер выступила с осуждением акции в поддержку русскоязычных жителей Германии, проходившей в Берлине на прошедшей неделе. Кроме того, она заявила о якобы угрозах атак в киберпространстве со стороны российских хакеров.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 марта глава уголовной полиции Германии Хольгер Мюнх заявил, что еженедельно на территории ФРГ фиксируется не менее 200 преступлений в отношении русскоязычных жителей страны. Он указывал, что под преступлениями квалифицируются как угрозы, так и погромы имущества русскоязычных граждан ФРГ.

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