Ливерпуль, Великобритания, , 17:05 — REGNUM 9 апреля «Манчестер Юнайтед» в матче 32-го тура Английской Премьер-лиги 2021/22 потерпел поражение от «Эвертона», занимающего семнадцатую позицию в турнирной таблице чемпионата. Встреча, проходившая в Ливерпуле на стадионе «Гудисон Парк», завершилась со счетом 1:0.

Единственный мяч на 27-й минуте встречи забил 21-летний английский универсальный нападающий Энтони Гордон. Желтые карточки получили Поль Погба, Энтони Гордон, Джордан Пикфорд и Криштиану Роналду. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Джонатаном Моссом. Асистенты главного судьи — Марк Перри и Тим Вуд,

Составы команд:

«Эвертон»: Джордан Пикфорд, Майкл Кин, Виталий Миколенко, Бен Годфри, Шеймус Коулман, Аллан, Энтони Гордон, Фабиан Делф (Абдулай Дукуре, 84'), Алекс Ивоби, Ришарлисон, Доминик Калверт-Льюин (Дэмарай Грэй, 71').

«Манчестер Юнайтед»: Давид Де Хеа, Виктор Линделеф, Харри Магуайр, Алекс Теллеш, Аарон Ван-Биссака, Неманья Матич (Хуан Мата, 64'), Фред (Поль Погба, 36'), Бруну Фернандеш, Джейдон Санчо, Маркус Рэшфорд (Энтони Эланга, 64'), Криштиану Роналду.

«Манчестер Юнайтед», потерпев поражение, с 51-м очком опустился на седьмое место в турнирной таблице АПЛ. «Эвертон» под руководством Фрэнка Лэмпарда набрал 28 очков и укрепился на семнадцатой позиции.