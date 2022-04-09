Новосибирск, , 16:59 — REGNUM Новосибирский проект «Парк Каменка» включили в пилотную программу по созданию водно-зеленого каркаса России. Об этом сообщили в мэрии города.

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«Департамент культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска принял участие в профильном форуме по приглашению Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ. Мероприятия были посвящены парковой индустрии и проекту «Формирование комфортной городской среды». Представила проект «Парк Каменка» заместитель мэра Анна Терешкова», — уточнили в городской администрации.

Создание и благоустройство нового парка начнётся с нуля уже в этом месяце. Основная идея благоустройства нового парка состоит в формировании ландшафтно-прогулочной территории, при этом затопляемой в весеннее половодье. Уже заключён контракт с подрядчиками на 299 млн рублей.