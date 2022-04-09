Химки, Московская область, , 16:59 — REGNUM 9 апреля на стадионе «Арена Химки» футбольный клуб «Химки» в матче 24-го тура Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22 одержал уверенную победу над московским ЦСКА со счетом 4:2.

ФК «Химки»

Забитыми мячами в составе «Химок» отметились Илья Садыгов (9' Илья Кухарчук), Александр Руденко (54' Илья Кухарчук, 86' Денис Глушаков) и Бесард Сабович (80' Брайан Идову). Голы «красно-синих» на 32-й и 44-й минутах встречи соответственно забили Егор Ушаков (Иван Обляков) и Юсуф Языджи (пенальти).

Статистика матча («Химки"/ЦСКА)

Удары 10/10

Удары в створ 6/4

Владение 34%/66%

Угловые 3/5

Нарушения 13/10

Стартовые составы команд:

«Химки»: Илья Лантратов, Дмитрий Тихий, Захар Волков, Гия Григалава, Брайан Идову, Денис Глушаков, Александр Руденко (Александр Долгов, 89'), Илья Камышев (Бесард Сабович, 56'), Илья Кухарчук (Неманья Главчич, 64'), Кирилл Боженов (Артем Юран, 89'), Илья Садыгов (Бутта Магомедов, 46').

ЦСКА: Игорь Акинфеев, Марио Фернандес, Хердур Магнуссон, Яка Бийол, Хорхе Карраскаль (Чидера Эджуке, 87'), Бахтиер Зайнутдинов (Максим Мухин, 60'), Жан-Филипп Гбамен, Иван Обляков, Хесус Медина, Юсуф Языджи (Владислав Яковлев, 68'), Егор Ушаков (Кирилл Набабкин, 68').