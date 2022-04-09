Берлин, 9 апреля, 2022, 16:57 — ИА Регнум. В Германии введены повышенные меры защиты от угроз информационным системам. В стране бояться совершения кибератак со стороны России, заявила Глава МВД ФРГ Нэнси Фезер в интервью газете Welt am Sonntag.

Pixabay.com Кибератаки

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«Мы видим высокий уровень риска возможных российских кибератак. Мы усилили все меры государственной защиты», — сказала Нэнси Фезер.

Она считает военные действия на Украине самой большой угрозой для мира в Европе. Внутреннюю и внешнюю безопасность глава МВД ФРГ назвала частями одного целого.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Россию обвиняли в кибератаках на Западе и вводили за это санкции.