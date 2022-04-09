Нижний Новгород, 9 апреля, 2022, 16:51 — ИА Регнум. Сегодня, 9 апреля, на стадионе «Нижний Новгород» футбольный клуб «Нижний Новгород» в матче 24-го тура уступил московскому «Динамо». Основное время встречи завершилось со счетом 0:1.

Дарья Драй ИА REGNUM Главный тренер ФК «Нижний Новгород» Александр Кержаков

Единственный мяч на 87-й минуте встречи в свои ворота забил 29-летний российский центральный защитник Кирилл Гоцук. Желтые карточки получили Тимур Сулейманов, Арсен Захарян, Денис Ткачук, Милсон, Лукас Масоэро.

Составы команд:

«Нижний Новгород»: Артур Нигматуллин, Лукас Масоэро, Никита Каккоев, Кирилл Гоцук, Кирилл Кравцов, Денис Ткачук, Николай Калинский, Илья Берковский (Игорь Горбунов, 82'), Дмитрий Стоцкий, Ричи Эннин, Тимур Сулейманов (Милсон, 67').

«Динамо»: Антон Шунин, Гильермо Варела, Саба Сазонов, Роман Евгеньев, Диего Лаксальт, Даниил Фомин, Арсен Захарян, Себастьян Шиманьский, Денис Макаров (Константин Тюкавин, 76'), Вячеслав Грулев (Даниил Лесовой, 61'), Федор Смолов (Александр Кутицкий, 90').

«Динамо», одержав пятнадцатую победу в сезоне и набрав 49 очков, укрепилось на второй позиции в турнирной таблице Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22. «Нижний Новгород» с 27-ю очами остался на девятой строчке.