Новосибирск, 9 апреля, 2022, 16:50 — ИА Регнум. В Новосибирске из-за резкого потепления подтопленными оказались 400 участков в Первомайском районе. Муниципальные спасатели приступили к ликвидации последствий паводка.

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«Мы работаем по всему городу. Вызов поступает через единую диспетчерскую службу 112 и 051. В течение четырёх дней спасатели выезжали восемь раз», ─ сообщил редакции «Вести Новосибирск» директор Службы аварийно-спасательных работ и гражданской защиты Анатолий Кашанин.

В настоящее время вода подступила к домам жителей частного сектора. На помощь им приходят сотрудники муниципальной аварийно-спасательной службы.