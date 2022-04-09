Сеул, , 16:47 — REGNUM Кроме США и стран Запада на планете есть множество государств, с которыми можно плодотворно сотрудничать. Такое мнение высказал 9 апреля международный обозреватель Центрального телеграфного агентства Кореи Ким Мён Чхоль.

Джо Байден. Санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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Он считает, что кризис на Украине — это кризис США, и именно Вашингтон проиграет от этих ограничений. Санкции корейский обозреватель не считает всесильным оружием против России.

«Американская кампания по обвинению других стран в нарушении прав человека и введению санкций ограничивает сами США и приведет в конечном счете к тому, что будут выявлены их аморальные преступления. Постоянный шум со стороны США и западных стран о «военных преступлениях» — это часть психологической операции, направленной на слом российского государства. Кризис на Украине — это кризис США, и в конечном счете проиграет именно Вашингтон», — отметил Ким Мён Чхоль.

По его мнению, США «мечтают сорвать куш даже в условиях украинского кризиса, цепляются за средства санкционного давления, призванные подавить страны, встающие на пути их гегемонии».

"США и страны Запада — не весь мир. Помимо США и Запада на планете множество государств, с которыми можно выстраивать плодотворное и искреннее сотрудничество, равноправные, дружественные отношения», — уверен международный обозреватель Центрального телеграфного агентства.

Как сообщало ИА REGNUM, укрепление курса рубля после введения Западом антироссийских санкций доказало, что Россию невозможно оторвать от глобальной экономической системы, ранее высказал мнение колумнист газеты Global Times Бредли Бланкеншип.