От введения санкций против России проиграют США — мнение
Сеул, 9 апреля, 2022, 16:47 — ИА Регнум. Кроме США и стран Запада на планете есть множество государств, с которыми можно плодотворно сотрудничать. Такое мнение высказал 9 апреля международный обозреватель Центрального телеграфного агентства Кореи Ким Мён Чхоль.
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Он считает, что кризис на Украине — это кризис США, и именно Вашингтон проиграет от этих ограничений. Санкции корейский обозреватель не считает всесильным оружием против России.
По его мнению, США «мечтают сорвать куш даже в условиях украинского кризиса, цепляются за средства санкционного давления, призванные подавить страны, встающие на пути их гегемонии».
Как сообщало ИА REGNUM, укрепление курса рубля после введения Западом антироссийских санкций доказало, что Россию невозможно оторвать от глобальной экономической системы, ранее высказал мнение колумнист газеты Global Times Бредли Бланкеншип.