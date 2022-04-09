Донецк, , 16:45 — REGNUM Электроснабжение шахты имени Скочинского в Донецке, которая получила повреждения в результате обстрела украинских карателей, восстановлено, заявил мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин в своем канале в Telegram.

Донбасс Иван Шилов, ИА REGNUM

«Благодаря оперативной работе энергетиков запитан западный вентиляционный ствол шахты им. Скочинского. Предприятие работает в штатном режиме. Среди горняков пострадавших нет», — заявил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 апреля украинские боевики обстреляли Донецк. В результате обстрелов без электроснабжения оказались две шахты — им. Челюскинев и им. Скочинского. Под землей в шахте им. Челюскинцев находились 25 человек, в шахте им. Скочинского — 61. Сведений о возможных пострадавших не поступало.

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