Тегеран, 9 апреля, 2022, 16:40 — ИА Регнум. Иран не откажется от своего права на реализацию мирной ядерной программы, заявил президент Исламской Республики Ибрагим Раиси в ходе выступления на государственном телевидении.

Иван Шилов ИА REGNUM Иран

«Мы ни на шаг не отступим на пути защиты права иранского народа на ядерную программу», — заявил он.

Президент Ирана добавил, что Тегеран в очередной раз повторяет для всего мира, что атомная промышленность Исламской Республики носит исключительно мирный характер.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 апреля временный лидер пятничной молитвы Тегерана аятолла Казем Седиги заявил, что ядерная энергия является одной из важных потребностей в современном мире. В связи с этим священник считает, что наличие атомной промышленности является законным правом Ирана.