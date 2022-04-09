Кемерово, 9 апреля, 2022, 16:37 — ИА Регнум. В Кемеровской области ледоход на реках набирает обороты. Об этом сообщил региональный гидрометцентр.

Кемеровский гидрометцентр Ледоход

«К уже вскрывшимся рекам Мундыбаш, Мрассу, Кондома добавилась река Чебула в посёлке Верх-Чебула. Главная кузбасская река Томь начала свой ледоход утром 7 апреля в районе Новокузнецка и Междуреченска», — уточнил кемеровский гидрометцентр.

В ближайшее время ожидается дальнейшее вскрытие реки Томь.