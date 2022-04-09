Вашингтон, , 16:30 — REGNUM Произошла стыковка корабля Crew Dragon с туристами к Международной космической станции (МКС). Процесс сближения транслировало национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

МКС Nasa.gov

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Завершилась стыковка в 15:32 по московскому времени. Планируется, что экипаж корабля, принадлежащего компании SpaceX, проведёт на МКС чуть больше недели.

За это путешествие бизнесмены из США (Ларри Коннор), Израиля (Эйтан Стиббе) и Канады (Марк Пэти) заплатили по 55 млн. долларов.

Как сообщало ИА REGNUM, ракета-носитель Falcon 9 стартовала с мыса Канаверал (штат Флорида, США) в 18:17 мск в рамках миссии Axiom-1.