Новосибирск, 9 апреля, 2022, 16:30 — ИА Регнум. В Новосибирской области по данным на сегодня, 9 апреля, за сутки было зарегистрировано 2366 обращений из-за ОРВИ. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

Ptzgovorit.ru ОРВИ

При этом по данным на 8 апреля, за прошедшие сутки из-за ОРВИ было зарегистрировано 2870 обращений.

Отметим, что в Новосибирской области сделано уже 4 222 479 тестов на коронавирус.

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