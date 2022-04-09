Калуга, 9 апреля 2022, 16:47 — REGNUM На территории Калужской области планируется реализация инфраструктурного меню — комплекса мер, которые правительство России разработало для улучшения жилищных условий граждан и стабильного развития регионов. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на губернатора Владислава Шапшу.
По словам главы региона, в рамках его рабочей встречи 9 апреля с первым заместителем министра строительства и ЖКХ РФ Александром Ломакиным, область нашла поддержку в реализации инфраструктурных бюджетных кредитов.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, федеральные власти предоставят российским регионам инфраструктурные бюджетные кредиты со сроком погашения 15 лет и ставкой не более 3% годовых.
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