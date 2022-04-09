Калуга, 9 апреля, 2022, 16:47 — ИА Регнум. На территории Калужской области планируется реализация инфраструктурного меню — комплекса мер, которые правительство России разработало для улучшения жилищных условий граждан и стабильного развития регионов. Об этом сообщает корреспондентИА REGNUM со ссылкой на губернатораВладислава Шапшу.

Скрин фото страницы Владислава Шапши «ВКонтакте» В Калуге началось благоустройство участка набережной Оки. Этот проект горожане выбрали в ходе онлайн-голосования

По словам главы региона, в рамках его рабочей встречи 9 апреля с первым заместителем министра строительства и ЖКХ РФАлександром Ломакиным, область нашла поддержку в реализации инфраструктурных бюджетных кредитов.

«За счёт инфраструктурных бюджетных кредитов проведём модернизацию общественного транспорта в Обнинске. Реконструкцию Синих мостов и строительство поликлиники на Правобережье Калуги. Еще один важный вопрос — расселение аварийного жилья. Обсудили новый механизм — комплексное развитие территорий. Есть уже 11 проектов в Калуге и Обнинске», — отметил в социальных сетях Владислав Шапша.

Как ранее сообщалоИА REGNUM, федеральные власти предоставят российским регионам инфраструктурные бюджетные кредиты со сроком погашения 15 лет и ставкой не более 3% годовых.