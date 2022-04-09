Новосибирск, , 16:27 — REGNUM В Новосибирской области по данным на сегодня, 9 апреля, в стационары из-за коронавируса госпитализировано 777 пациентов, в том числе 11 детей. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

Коронавирус

За прошедшие сутки было выявлено 194 случая заражения коронавирусом. За это же время 1591 человек выздоровел, скончались девять пациентов.

Всего в регионе зарегистрирован 253 141 случай заражения коронавирусом, 244 733 пациента выздоровели, умерли 5466 человек, в реанимации находятся 118 человек, на ИВЛ – 17 пациентов.