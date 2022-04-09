Новосибирск, 9 апреля 2022, 16:27 — REGNUM В Новосибирской области по данным на сегодня, 9 апреля, в стационары из-за коронавируса госпитализировано 777 пациентов, в том числе 11 детей. Об этом сообщил оперативный штаб региона.
За прошедшие сутки было выявлено 194 случая заражения коронавирусом. За это же время 1591 человек выздоровел, скончались девять пациентов.
Всего в регионе зарегистрирован 253 141 случай заражения коронавирусом, 244 733 пациента выздоровели, умерли 5466 человек, в реанимации находятся 118 человек, на ИВЛ – 17 пациентов.