Псков, , 16:32 — REGNUM На Псковщине простились еще с двумя российскими военнослужащими, погибшими при защите мирных жителей Донбасса и Украины от киевских нацистов.

Свеча памяти

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«Проводили в последний путь погибших при исполнении воинского долга во время специальной военной операции», — сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Погибли при исполнении воинского долга гвардии старший сержант Александр Соловьев и ефрейтор Сергей Перов.

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«Родных без внимания не оставим. Вечная память нашим героям!», — добавил Ведерников.

Общее количество погибших военных, о которых официально сообщали власти Псковской области, достигло 20 человек.

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