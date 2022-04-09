Кемерово, 9 апреля, 2022, 16:22 — ИА Регнум. В Кемеровской области по данным на сегодня, 9 апреля, на лечении находятся 3690 пациентов с коронавирусом. Об этом сообщил центр ситуационного мониторинга по развитию эпидемиологической ситуации.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

За прошедшие сутки было выявлено 128 новых носителей коронавируса. За это же время 688 человек выписаны с выздоровлением.

Всего в регионе зарегистрировано 159 135 случаев заражения коронавирусом, 153 181 человек выздоровел, 2264 пациента умерли.