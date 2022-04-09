На лечении остаются почти 3,7 тыс. кузбассовцев с коронавирусом
Кемерово, 9 апреля, 2022, 16:22 — ИА Регнум. В Кемеровской области по данным на сегодня, 9 апреля, на лечении находятся 3690 пациентов с коронавирусом. Об этом сообщил центр ситуационного мониторинга по развитию эпидемиологической ситуации.
Иван Шилов ИА REGNUM
Коронавирус
За прошедшие сутки было выявлено 128 новых носителей коронавируса. За это же время 688 человек выписаны с выздоровлением.
Всего в регионе зарегистрировано 159 135 случаев заражения коронавирусом, 153 181 человек выздоровел, 2264 пациента умерли.