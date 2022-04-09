Москва, , 16:19 — REGNUM Президент России Владимир Путин обсудил с азербайджанским президентом Ильхамом Алиевым подготовку мирного договора между Арменией и Азербайджаном, сообщает пресс-служба Кремля.

Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Затронуты вопросы запуска работы по делимитации азербайджано-армянской границы и по подготовке мирного договора между Азербайджаном и Арменией», — рассказали в пресс-службе.

Также российский лидер обсудил с Алиевым необходимость выполнения всех положений договоренностей по мирному урегулированию в Нагорном Карабахе. Кроме того, лидеры России и Азербайджана обсудили сотрудничество между странами.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 апреля премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев провели переговоры по делимитации границ между государствами. По итогам встречи они поручили главам МИД начать подготовку к мирным переговорам, а также создать комиссию по делимитации армяно-азербайджанской границы.

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