Путин обсудил с Алиевым подготовку мирного договора между Баку и Ереваном
Москва, 9 апреля, 2022, 16:19 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин обсудил с азербайджанским президентом Ильхамом Алиевым подготовку мирного договора между Арменией и Азербайджаном, сообщает пресс-служба Кремля.
«Затронуты вопросы запуска работы по делимитации азербайджано-армянской границы и по подготовке мирного договора между Азербайджаном и Арменией», — рассказали в пресс-службе.
Также российский лидер обсудил с Алиевым необходимость выполнения всех положений договоренностей по мирному урегулированию в Нагорном Карабахе. Кроме того, лидеры России и Азербайджана обсудили сотрудничество между странами.
Как сообщало ИА REGNUM, 7 апреля премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев провели переговоры по делимитации границ между государствами. По итогам встречи они поручили главам МИД начать подготовку к мирным переговорам, а также создать комиссию по делимитации армяно-азербайджанской границы.