Кемерово, , 16:17 — REGNUM Ростехнадзор наложил временный запрет на производство горных работ по проведению панельного штрека на кузбасской шахте «Талдинская-Западная 1», где накануне произошло обрушение. Об этом сообщил официального представителя ведомства Андрей Виль.

Шахта hangela

«Для выяснения причин инцидента приказом по шахте создана комиссия предприятия. Полностью «Талдинская-Западная 1» приостановлена не будет. Ростехнадзором наложен временный запрет на производство горных работ по проведению панельного штрека, где случилось происшествие. Материалы переданы в суд для принятия решения», — написал Виль в своём телеграм-канале.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 апреля 2022 года на шахте «Талдинская-Западная 1» произошло обрушение сопряжения панельного штрека, за завалом остались два человека. Связь с ними поддерживалась по телефону. В 16:00 (время местное) два электрослесаря подземного участка №5 были освобождены из-за завала. Они самостоятельно вышли на поверхность шахты в сопровождении горноспасателей.

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