Москва, , 16:16 — REGNUM Пятым пакетом санкций введён запрет на въезд в Евросоюз автомобилей с российской и белорусской регистрацией. В том числе стал невозможен транзит, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 9 апреля в федеральной таможенной службе.

Таможня Popadius

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Запрещены также грузовые перевозки. Соблюдение ограничений будут контролировать таможенные службы стран Европейского союза.

Не коснулся запрет машин, перевозящих гуманитарные грузы, цветные металлы, удобрения, фармацевтическую, медицинскую, пищевую и сельскохозяйственную продукцию.

«Транзит в Калининградскую область пока сохраняется, но только для автотранспорта, зарегистрированного в Российской Федерации», — отметили в таможенной службе России.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно о том, что производитель компьютерной техники и электроники Acer приостанавливает деятельность в России.