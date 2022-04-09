Москва, 9 апреля, 2022, 16:12 — ИА Регнум. Строительство взлетно-посадочной полосы на космодроме Восточный должно завершиться в октябре 2022 года, заявил глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин в эфире телеканала «Россия 24».

Vostokdrom.ru Космодром «Восточный»

«Мы планируем, что уже в октябре этого, 2022-го, года мы закончим работу по взлетно-посадочной полосе», — заявил он.

Рогозин уточнил, что ВПП на космодроме необходима для доставки тяжелых и хрупких космических аппаратов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Роскосмос рассказал об этапах создания российской орбитальной станции (РОСС). В первую очередь, для РОСС разработают эскизный проект, конструкторскую документацию и изготовят модули. Предполагается, что первым элементом новой космической станции станет научно-энергетический модуль, который ранее предназначался для МКС.