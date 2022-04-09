Кемерово, 9 апреля, 2022, 16:11 — ИА Регнум. Два шахтёра кузбасской шахты «Талдинская-Западная — 1», которые из-за обрушения были заблокированы в выработке, накануне вечером были выведены на поверхность. Об этом сообщили в «СУЭК-Кузбасс».

Free-Photos Шахта

«Самочувствие у них нормальное, травм нет, — уточнили в организации. — В ходе спасательных действий все службы отработали оперативно, согласно протоколу ликвидации аварии. Для этого были задействованы два отделения горноспасателей».

На месте сейчас работает специальная комиссия по расследованию всех обстоятельств происшедшего.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что 8 апреля на шахте «Талдинская — Западная — 1» в поселке Большая Талда произошло обрушение выработки. Внутри были заблокированы двое шахтёров.

Читайте также: Прокуратура организовала проверку после обрушения на кузбасской шахте