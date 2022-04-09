Москва, , 16:09 — REGNUM Более 25 авиарейсов отменено и задержано в воздушных гаванях Москвы. Об этом 9 апреля свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписание».

Самолет PublicDomainPictures

Так, по состоянию на 16:08 мск в аэропорту «Домодедово» задержан один рейс, еще три отменено; в аэропорту «Внуково» задержано пять авиарейсов, еще три отменено; в аэропорту «Шереметьево» задержано шесть рейсов, еще девять отменено.

Причины задержки и отмены авиарейсов в аэропортах не сообщаются.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в Гидрометцентре РФ сообщили, что 9 апреля в Москве будет облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь, температура воздуха +11… +13 °C.