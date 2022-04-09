Вашингтон, 9 апреля, 2022, 16:06 — ИА Регнум. Завершена стыковка пилотируемого корабля Crew Dragon с американским сегментом Международной космической станции. Об этом сообщает пресс-служба американской компании SpaceX.

NASA Kennedy SpaceX Crew Dragon

Ракета-носитель Falcon 9 с кораблём Crew Dragon стартовала с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида, США) 8 апреля. Командиром корабля является бывший астронавт американского космического агентства NASA Майкл Лопес-Алегрия, а также бизнесмены Ларри Коннор, Эйтан Стиббе и Марк Пати.

Эта миссия стала первым полностью коммерческим рейсом для кораблей серии Crew Dragon. Организацией миссии занимается компания Axiom Space, подписавшая соответствующий контракт со SpaceX — производителем кораблей Crew Dragon.

Космические туристы проведут на орбитальной станции восемь суток. Стоимость путешествия на МКС для каждого из туристов ставила $55 млн.