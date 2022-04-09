Томск, , 16:05 — REGNUM В Томской области совершил вынужденную посадку вертолет Ми-8, выполнявший рейс из населенного пункта Пашня в населенный пункт Мыльджино. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Вертолет Ми-8 Максим Цуканов © ИА REGNUM

ЧП произошло 9 апреля в Каргасокском районе. По последним данным, в результате происшествия никто не пострадал.

«В Каргасокском районе совершил вынужденную посадку вертолет Ми-8, — сказал собеседник агентства. — Пострадавших нет».

Отмечается, что всего на борту воздушного судна находились три члена экипажа и 21 пассажир.

В настоящее время выясняются причины происшествия.