В Томской области совершил вынужденную посадку вертолет Ми-8
Томск, 9 апреля, 2022, 16:05 — ИА Регнум. В Томской области совершил вынужденную посадку вертолет Ми-8, выполнявший рейс из населенного пункта Пашня в населенный пункт Мыльджино. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
Максим Цуканов ИА REGNUM
Вертолет Ми-8
ЧП произошло 9 апреля в Каргасокском районе. По последним данным, в результате происшествия никто не пострадал.
«В Каргасокском районе совершил вынужденную посадку вертолет Ми-8, — сказал собеседник агентства. — Пострадавших нет».
Отмечается, что всего на борту воздушного судна находились три члена экипажа и 21 пассажир.
В настоящее время выясняются причины происшествия.