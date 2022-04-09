Кемерово, 9 апреля, 2022, 16:02 — ИА Регнум. На поддержку сельхозпроизводителей Кемеровской области в федеральном бюджете предусмотрено около 1 млрд рублей. Об этом сообщил телеграм-канал «Кузбасс. Официально».

Иван Шилов ИА REGNUM Хлеб

«Для стабилизации цен на такие продукты питания, как хлеб Кузбассу выделены лимиты в размере 54 млн рублей для субсидирования предприятий хлебопечения», — прокомментировал министр сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности региона Андрей Ариткулов.

Кроме этого, по его словам, появилась новая мера поддержки животноводства — возмещение затрат на приобретение кормов для содержания животных.

Средства в Кузбасс поступят в ближайшее время. Они будут распределены между получателями субсидий.

«Уровень процентной ставки по льготному кредитованию наших предприятий остался 5%. Для этого Кузбассу были выделены лимиты в размере 287 млн на субсидирование процентной ставки. Это почти на 200 млн больше, чем в предыдущем году», — добавил министр.