Багдад, 9 апреля, 2022, 15:47 — ИА Регнум. Видеозапись агентства Associated Press, на которой запечатлены кадры того, как военные США в апреле 2004 года после бомбардировок Ирака зашли в Багдад и грабили там банки с помощью военной техники, активно распространяется в арабском сегменте соцсети Twitter. Об этом 9 апреля сообщает телеграм-канал «Орда».

Александр Горбаруков ИА REGNUM США

На выложенных в телеграм-канале кадрах запечатлено, как американские военные ломают решетку одного из банков в Багдаде с помощью военной техники, а затем кувалдой разбивают стену и крадут из банка деньги и ценности.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 апреля стало известно, что зараженные вирусом иммунодефицита человек (ВИЧ) американские граждане отныне смогут получать офицерские звания в вооруженных силах страны, а также участвовать в зарубежных операциях