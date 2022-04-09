Губкинский, Ямало-Ненецкий АО, 9 апреля, 2022, 15:46 — ИА Регнум. На Ямале школьники, дошколята и волонтёры из города Губкинский собрали 11 мешков пластика ради покупки инвалидных колясок. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.

Иллюстрация министерства природных ресурсов и экологии Калужской области Благотворительная экологическая акция «Добрые крышечки»

Добровольцы из организации «Будущее Арктики» присоединились к проекту «Добрые крышечки» и собрали 11 мешков пластмассовых крышечек. Пластик направят в Сургут для переработки, а вырученные деньги пойдут на покупку инвалидных колясок для детей-инвалидов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, цель акции «Добрые крышечки» — снижение объёма неперерабатываемых пластиковых отходов.