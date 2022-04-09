Новокузнецк, Кемеровская область, 9 апреля, 2022, 15:43 — ИА Регнум. Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв пообещал, что в Новокузнецке «очень оперативно» построят современную поликлинику. Об этом он сказал во время визита в поликлинику №5, которая работает на первом этаже жилого дома с 1960 года.

Rosminzdrav.ru В поликлинике

«Врачи, которые здесь работают, два года боролись с коронавирусом, спасли огромное количество жизней. Всё это они делали в сложных условиях, на состояние поликлиники мне жаловались люди в соцсетях, — отметил Цивилёв. — Для вас будем очень оперативно строить новую современную поликлинику, в которой люди смогут пройти обследование сразу у всех врачей. При этом учтём удобство и доступность территории для людей».

Для размещения нового здания предварительно выбран участок в Центральном районе города.