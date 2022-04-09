Нововоронеж, Воронежская область, , 15:40 — REGNUM В работающем в режиме опытно-промышленной эксплуатации энергоблоке №6 Нововоронежской АЭС будет установлено исследовательское оборудование для изучения нейтринного излучения и космических лучей. Об этом сообщает пресс-служба Нововоронежской АЭС.

Нововоронежская АЭС Rosenergoatom.ru

Учёные-физики совместно со специалистами АЭС измеряли фоновые условия различных помещений электростанции с 2020 года. По итогам измерений было принято решение об установке оборудования для изучения нейтрино в инновационном энергоблоке №6, где размещён энергетический реактор с ВВЭР-1200. Этот реактор является мощнейшим источником, испускающим около 600 квинтиллионов нейтрино в секунду.

Проект по изучению свойств нейтрино на площадке Нововоронежской АЭС реализуется учёными Объединённого института ядерных исследований в Дубне и Воронежского государственного университета. На следующем этапе на станции будут установлены высокочувствительные детекторы, которые позволят контролировать поток нейтрино.

«Создание исследовательской установки мирового уровня на Нововоронежской АЭС может стать базой для воспитания научных кадров, открыть новые горизонты перед человечеством. Эта работа поможет найти ответы на многие вопросы фундаментальной, а также ядерной физики», — отметил начальник отдела ядерной безопасности и надёжности АЭС Евгений Голубев.

Нововоронежская АЭС запущена в 1964 году. Она является первой в России атомной электростанцией с водо-водяными энергетическими реакторами корпусного типа.