Киев, 9 апреля, 2022, 15:35 — ИА Регнум. Странами – гарантами безопасности Украины могут стать также и Индия с Китаем. Об этом 9 апреля заявил Владимир Зеленский в интервью индийскому телеканалу Republic TV.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Зеленский

«Мы сейчас заинтересованы в гарантах безопасности. Мы предлагаем Китаю стать гарантом безопасности. Мы также предлагаем Турции», — сказал он.

«Я думаю, что Индия, если (у нее) будет желание присоединиться к списку гарантов безопасности, конечно, мы будем рады пригласить Индию», — добавил Зеленский, уточнив, что считает Индию очень могущественной страной.

Также он вновь заявил о своей готовности встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным и указал, что Киев будет «сражаться за все города», чтобы «восстановить территориальную целостность».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Народная милиция ЛНР заявила, что обнаружила на оставленных позициях ВСУ дозиметр производства США, который, по данным ЛНР, предназначен только для поставок в силовые ведомства США.